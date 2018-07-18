İstanbul-Bahreyn uçağı zorunlu iniş yaptı

Pegasus Hava Yollarının İstanbul-Bahreyn seferini yapan tarifeli uçağı, lastiğinin patlaması nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı

İstanbul-Bahreyn uçağı zorunlu iniş yaptı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

 Pegasus Hava Yollarının İstanbul-Bahreyn seferini yapan tarifeli uçağı, lastiğinde meydana gelen sorun nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçağın lastiğinde kalkış esnasında sorun

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 22.00'de Bahreyn'e havalanan uçağın lastiğinde kalkış esnasında sorun meydana geldi.

Tedbir amacıyla zorunlu iniş

Kule ile irtibata geçen uçağın pilotu tedbir amacıyla zorunlu iniş istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Ankara semalarında bir süre tur atarak yakıt boşalttı.

Uçak, saat 01.55'te Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz indi. Yolcular ise terminale alındı.

Lastiği patladığı belirlenen uçağın sefere devam edip etmeyeceğine kontrollerden sonra karar verileceği öğrenildi.

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