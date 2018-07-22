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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda bugün yapılacak olan 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilmeyecek.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nedeniyle bazı boğaz turu vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi..

Bu kapsamda, 10.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 15.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 13.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 18.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, Emirgan kalkışlı 10.00-11.00-12.30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Bebek) seferi, Bebek kalkışlı 10.30-12.00-13.30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Bebek) seferi yapılmayacak.

Öte yandan Sarıyer kalkışlı 07.20 Sarıyer - Eminönü seferinin Kanlıca uğraması yapılmazken, Kanlıca iskelesi, 08.00-12.00 arasında görevliler dışındaki kişilere kapatılacak.

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