İstanbul gece uyumadı, sabah ise kilitlendi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Sabaha kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları uyutmadı. Bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü^'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı.

Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji uyardı

İstanbul genelinde bu geceden itibaren görülmeye başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 09:26