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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

1 Temmuz'dan itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, pasaport kontrollerinin ardından baba ocağının yolunu tuttu. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar arabada bazıları ise gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda dinlendi.

Sezonunun başladığı 1 Temmuz'dan itibaren Kapıkule'den 480 bin gurbetçi ve 75 bin gurbetçi aracının giriş işlemi yapıldı.

Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve alt yapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50 - 60 dakika arası olduğunu, bu süre zarfında 350 araca işlem yapıldığını ifade etti.

"Allah'a şükür vatanımıza kavuştuk"

Almanya'dan gelen Mehmet Demiryürek, yaptığı açıklamada, memleketi Yozgat'a yolculuk yaptığını söyledi. 1 yıl boyunca özlem çektiklerin ve sonunda vatana kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan Demiryürek, "Çok mutluyum, sevinçliyim. Sınır kapısının girişinde bayrağımızı görünce gözlerim doldu, çok duygulandım. Ailemle geldim, önce İstanbul'da tatil yapacağız sonra Yozgat'ta yakınlarımızı görmeye gideceğiz. Türkiye'de 5 hafta kalmak istiyoruz." dedi.

Fransa'dan gelen Ramazan Yılmaz da Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah'a şükür vatanımıza kavuştuk. Yıllık iznimizi memleketimizde geçireceğiz. Isparta'da yakınlarımızı ziyaret ettikten sonra tatilimizi yapacağız." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 17:48