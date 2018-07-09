KHK ile ihraç edilenleri ilgilendiren önemli açıklama

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OHAL Komisyonu, son KHK ile ihraç edilenlerin eylül ayına kadar kendilerine itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılanlar, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 5 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem yapılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, elektronik ortamdaki başvurularına ilişkin evrak teslim ve "başvuru alındı" belgesi düzenleme işlemi, 5 Eylül günü mesai bitiminde sona erecek.

​Başvuru işlemi, "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formunun imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesi ve görevli tarafından yapılan onay işlemi ile gerçekleştirilecek.

Son KHK ile 18 bin kişi kamudaki görevinden ihraç edildi

OHAL kaldırılmadan önce çıkarılan son KHK, cumartesi gecesi açıklanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname oldu. Son KHK ile 18 bin kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. Aynı kararnameyle birçok dergi, gazete ve kuruluş da kapatıldı.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:51