Münbiç'te 14'üncü devriye

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini yaptıkları bildirildi .
TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi.
Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini yaptıkları bildirildi .