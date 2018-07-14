Münbiç'te 14'üncü devriye

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini yaptıkları bildirildi .