Novak Djokoviç kimdir?

Novak Djokoviç, 22 Mayıs 1987 tarihinde, dönemin Yugoslavya devletinin, Belgrad şehrinde dünyaya gelmiştir.



Yugoslavya’da doğan Novak Djokoviç, 2003 ile 2006 yılları arasında Yugoslavya yerine, Sırbistan Karadağ adına yarışmıştır.



Yugoslavya’nın 2003 yılında dünyadaki neredeyse bütün organizasyonlarda isim değişikliğine gitmesi gerekmiştir.





Dağlarda kamp yapmaya başlayan Novak Djokoviç fiziksel kapasitesini artırmayı başarmıştır.

Bu eğitim sayesinde oldukça çevikleşen ve zihni olarak da gelişme yaşayan Novak Djokoviç’in dünya 1 numarasına yükselmesi fazla sürmemiştir.

Kazandığı 10 Grand Slam’in yanı sıra irili ufaklı toplamda 52 zafere sahip sporcu, Sırbistan’ın gelmiş geçmiş en iyi 10 sporcusundan biri olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca Djokovic, Sırbistan’ı aktif olarak temsil eden en başarılı sporcu olarak kayıtlara geçmiştir.

2006’da ilk ATP ünvanlarını almaya başladı ayrıca Grand Slam’de çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

2007’de Rogers Cup turnuvasını kazanmış ve ilk defa sıralamada ilk 10’da yer almıştır.

2008’de olimpiyatlara katılmış, yarı finalde Andy Murray’e yenildi ve kaybedenler finalini kazanarak tenis dalında bronz madalya kazandı.

2009’da ATP World Tour Finals’a katılmış, Nadal’ı yenmesine rağmen yarı finalde yenilmiştir.

2010’da Dubai Tennis Championship’de bu sefer finale çıkmış ve finaldeki rakibini de yenerek bu turnuvayoı kazanmıştır.

2011’de dünya birincisi ünvanına sahip olarak sezonu kapatmıştır, 5 kere ATP World Tour Masters adlı turnuvayı kazanarak bu ünvana sahip olan ilk kişi olmuştur. Ayrıca o zamanın en çok kazanan tenisçisi de olmayı başarmıştır. (12 milyon dolar)

2012’de Australian open adlı turnuvayı kazanmıştır ve Dünya birincisi ünvanını koruyarak yılın sonunda sezonu birinci olarak bitirmiştir.

2013’de Andy Murray’i yenerek tekrardan Australian Open adlı turnuvayı kazanmıştır.

2014’de kariyerinde ilk defa Wimbeldon adı turnuvayı kazanmıştır ve tekrardan Dünya birinciliğine yükselmiştir.

2015’te kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirmiştir, sadece 6 maç kaybetmiştir ancak Dünya birinciliğini koruyamamıştır.

2016’da Nole lakabı ona fanları tarafından verilmiştir ayrıca ATP skor rekorunu kırmıştır (16,790 puan ile)

2017’de sakatlık geçirdiğinden dolayı sezonu erken kapatmıştır.

2018’de dördüncü Wimbeldon şampiyonluğunu ve 13. Büyük kupasını almıştır

2019’da ise günümüze kadar birinci olarak gelmiş ve Wimbeldon turnuvasını beşinci kez kazanmıştır.

TENİSTE BUNU BAŞARAN YOK

Bu maçta tenis tarihine geçmeyi başaran Rafael Nadal, Roland Garros’u 13. kez kazanarak bu sporda daha önce yaşanmamış bir şeyi de tatmış oldu.

Hiçbir sporcu daha önce bir turnuvada 13 kez şampiyonluk yaşamamıştı.

MAÇ SONUNDA GÖZLERİ DOLDU

Nadal’ın kupasıyla birlikte poz verdikten sonra İspanya marşı çalınırken gözleri doldu. Açıklamalarda bulunan Nadal, “Novak’ın ailesini ve kendisini kutluyorum. Birçok turnuva kazandı. Tenis için yaptıkları inanılmaz. Beraber birçok zor maçımız oldu. Umarım gelecek yıllarda da bu finallerde seninle olabilirim. Bu turnuvanın oynanmasını mümkün kılan herkese çok çok teşekkürler. Zor zamanlardan geçtik. Kendi sporumuzu olabilme olanağı inanılmaz bir şey. Bu zor şartlarda her şey için teşekkürler” dedi.

Nadal seremonideki sözlerini kendi ailesine ve ekibine teşekkür edip, “Benim için burada olmak hayal ötesi. Bu kort benim kariyerimde özel bir yere sahip. İnanılmaz anlar yaşadım. Normal biçimde kutlamak yapmak mümkün değil. Bunun için biraz buruğum. Gelecek sene görüşmek üzere” diyerek tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 16:22