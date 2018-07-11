ORC'den seçim sonrası 'İnce' anket

24 Haziran seçim sonuçlarını en iyi tahmin eden araştırma şirketi ORC, Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan ve mağlup olan İnce'nin talebiyle seçim sonrası yine kamuoyunu yokladı.

ORC'den seçim sonrası 'İnce' anket

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

24 Haziran seçimlerinde hezimeti yaşayan CHP'de liderlik krizi çıktı.

Liderliği tartışılır hale gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan Muharrem İnce, ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık şirketi 24 Haziran seçimlerindeki başarısının ardından seçim sonu değerlendirme araştırması yaptırdı.

HALK SONUÇLARDAN MEMNUN

Yapılan araştırmada adaylara seçim sonrası Meclis'te oluşan tablodan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinden memnun olup olmadıkları soruldu.

Verilen cevaplarda halkın iyi bir oranla memnun olduğu yönünde cevap geldi.

ORC'den seçim sonrası anket

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Ankette vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru ise "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" oldu.

MUHARREM İNCE'Yİ HEYECANLANDIRAN RAKAMLAR

Verilen cevaplarda, Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir seçimi kazanamayan CHP'nin yine muhalefette kaldığı görüldü.

ORC'den seçim sonrası anket

ERDOĞAN'IN OYLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Anketteki çarpıcı sonuçlardan biri de ilk turda yüzde 52,5 oy alan Erdoğan'ın oy oranının şu anda artmış olması. Ankete katılanların yüzde 54,2'si bu Pazar seçim olsa oyunu Recep Tayyyip Erdoğan'a vereceğini söylüyor.

ORC'den seçim sonrası anket

EN DOĞRU TAHMİNLER

ORC, diğer araştırma şirketleriyle karşılaştırıldığında seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirket olarak önemli bir başarıya imza attı.

ORC'den seçim sonrası anket

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 15:17
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