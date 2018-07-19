Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilerek operasyon başlatıldı.

Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

 Şırnak'ın Uludere ilçesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lınn etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensupları tespit edildi.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında söz konusu 5 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirilerek, bölgeye komando birliklerinin sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 08:17
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