Soma Davası karar duruşması ertelendi

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Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 5 tutuklu, toplam 51 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Önceki duruşmada mahkeme heyeti tarafından kararın açıklanacağı belirtilen bugünkü duruşmada tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Pehlivanoğlu, bir üye hakimin rahatsızlanması ve tedavisinin yatarak devam etmesi nedeniyle hüküm için gereken oyların toplanamadığını belirterek, kararın açıklanmasının 11 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

Madenci yakınlarının kararın ertelenmesine tepki göstermesi üzerine Pehlivanoğlu, "Haklısınız, bize 2 gün müsaade verin. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

Duruşma salonunda "Hak, hukuk, adalet" ve "Soma'nın hesabı sorulacak" sloganları atan madenci yakınlarından bazıları fenalık geçirdi.

Madenci ailelerinin avukatlarından Can Atalay, bu davanın kendilerinden kaçırıldığını iddia ederek, "Adalet yerini buluncaya kadar buradayız. Gelsinler o kararı yüzümüze okusunlar. 'Çarşamba sabahı' dediler. Çarşamba sabahına kadar aileler ve avukatları biz burada nöbete başlıyoruz." diye konuştu.