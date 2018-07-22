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Suriye sınırında iki PKK'lı teslim oldu

PYD/PKK mensubu 2 terörist, silahsız olarak geldikleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye sınırında iki PKK'lı teslim oldu

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Suriye'den yurda giriş yapan 2  PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden 2 teröristin, Türkiye'ye geçmek istediğini tespit etti.

Silahsız olarak yurda giriş yapan teröristler, ilçenin Mürşitpınar Mahallesi kırsalında önlem alan güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan ve PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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