Tarihi gün: Türkiye bugün yeni sisteme geçiyor

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Türkiye'nin yönetim sistemi bugün itibari ile değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bugün günü saat 16.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Türkiye o andan itibaren, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçecek.

Erdoğan'ın yemin edip göreve başlamasıyla birlikte, başbakanlık da tarihe karışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından da Beştepe'de "Cumhurbaşkanı Göreve Başlama" töreni düzenlenecek.

Beş-altı binlik bir davetli listesi hazırlandı. O toplantıya 81 ilden davetlilerin yanısıra, yabancı devlet başkanları, yabancı misyon şefleri ve siyasi parti temsilcileri de katılacak.

Saat 21.00'da yeni kabine açıklanacak. Erdoğan, kabinede Meclis'ten isimlerin olabileceği gibi, partili olmayan isimlerin de yer alabileceğini açıklamıştı. Yeni kabine ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın yemin töreni ile kabinenin açıklanacağı zaman aralağında, ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yayımlanacak. O kararname ile bakanlıklar yeniden yapılandırılacak.

BAŞKANLIK SİSTEMİ NEDİR?

Başkanlık Sistemi, devletin yasama yürütme ve yargı organlarının kesin bir ayrımı olan ve denge dayanır. Halk tarafından ayrı ayrı seçilerek göreve getirildiği ve dolayısıyla birbirlerine karşı değil halka karşı sorumlu olduğu, görev sürelerinin sabit olduğu, yasama ve yürütme organları arasında yetki ve görev ayrımının net bir şekilde yapıldığı hükümet sistemine Başkanlık Sistemi denir.



BAŞKAN, YARGIYA EMİR VEREBİLİR Mİ?

Başkanlık sistemi yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına dayanmaktadır. Yargı organlarının üyelerinin seçilmesi veya göreve getirilmesinde yasama ve yürütme organlarının yetkisi arasında dengelenmiştir. Yargı mensuplarının atanması sürecinde nihaî yetkinin yasama organında olması, yargıyı başkanın etkisinden kurtarmaktadır.

BAŞKAN İSTEDİĞİ KİŞİYİ DİLEDİĞİ YERE ATAYABİLİR Mİ?

Başkanlık sistemi uygulayan ülkelerde kamu bürokrasisindeki bütün üst düzey atamalar (valiler, büyükelçiler, komutanlar, müsteşarlar vb.) yasama organının onayına bağlıdır. Bu nedenle başkan atamalarda tek yetkili merci değildir.

YASAMA ORGANI, BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRABİLİR Mİ?

Başkanlık sistemi uygulayan bütün ülkelerde yasama organı, anayasada belirtilen istisnaî (ağır cezaî sorumluluk gerektiren rüşvet, vatana ihanet, görevi kötüye kullanma vb. adlî bir suçun işlenmesi gibi) hallerde başkanı görevden uzaklaştırabilir.

BAŞKAN YASAMA ORGANINI FESH EDEBİLİR Mİ?

Başkanlık sisteminde başkan yasama organını (meclisi) feshedemez. Buna karşılık cumhuriyetle yönetilen ve parlamenter sistem uygulayan ülkelerin tamamında cumhurbaşkanına, yarı başkanlık sistemi uygulayan ülkelerin tamamında ise devlet başkanına yasama organını feshetme yetkisi tanınmıştır.

BAŞKAN TEK BAŞINA KANUN ÇIKARABİLİR Mİ?

Başkanlık sisteminde kanun koyma yetkisi yasama organı olan meclise aittir ve bu yetki devredilemez. Dolayısıyla başkanın kanun yapma yetkisi yoktur.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:26