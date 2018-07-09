Tekirdağ'da kaza yapan trenin makinistleri savcılığa çağırıldı

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Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili 2 makinistin ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.

24 kişinin hayatını kaybettiği 318 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 makinist savcılığa çağırıldı.

Kapıkule-İstanbul seferini yapan 6 vagonlu bir yolcu treni, dün Tekirdağ'da Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 10 olan ölü sayısı, bu sabah itibarıyla 24'e yükseldi; yaralı sayısı ise 124 olarak açıklandı.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:33