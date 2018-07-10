Tekirdağ'daki tren kazası için fon devrede

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Pazar günü Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği, Türkiye'yi yasa boğan tren kazası sonrası gündeme, ‘trenle seyahat edenler sigorta kapsamında mı?' sorusu geldi.

Karayolu, denizyolu ve havayolu ile seyahat edenler olası kazalara karşı zorunlu olarak sigortalanıyor. Sigortanın içeriğini ve teminat limitlerini devlet belirliyor; kaza sonucu ölenlerin yakınlarına vefat tazminatını, sakat kalanlara da sakatlık tazminatını sigorta şirketleri, Hazine'nin belirlediği limit dahilinde ödüyor. Tren yolu ile seyahatlerde ise zorunlu sigorta uygulaması bulunmuyor. Daha açık bir anlatımla trenle seyahat edenler özel sigorta kapsamına girmiyor ve sigorta koruması olmadan seyahat ediyor.

ÖZEL SİGORTA YOK

Nedeni ise TCDD'nın, sigorta konusundaki uygulamasının farklı olması. Şöyle ki; TCDD, sigortaya yönelik tüm işlemleri kendi bünyesinde kurduğu 'Dahili Sigorta Fonu' üzerinden yürütüyor. 2016 yılında değişen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ile de Dahili Sigorta Fonu uygulaması resmilik kazandı. Ana statüsünde TCDD'ye; sigortacılık mevzuatına aykırı olmamak üzere sigortayla ilgili işlemleri yapma veya yaptırma, sigorta acenteliği ve her türlü ekspertiz işlemlerini yürütme ve dahili sigorta fonu kurma yetkisi verildi. Ardından 2017 yılında TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Sigorta Yönergesi hazırlayıp, yayımladı.

TCDD KENDİ YÜRÜTÜYOR

Buna göre; tren yoluyla seyahat edenlere ödenecek maddi-manevi tazminatlardan tutun da olası kazalarda demiryollarında çalışan personele ödenecek tazminatlara; trenlerin, binaların uğrayacakları maddi zararlara kadar tüm sigorta ile ilgili tazminat ve hasar ödemeleri Sigorta Fonu'ndan karşılanıyor. Kuruma karşı açılacak tazminat davaları da yine bu fondan ödeniyor. Aynı şekilde tedavi giderleri de bu fondan karşılanıyor. Sigortanın limitleri ise TCDD Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Hasarlar bu limitleri aşarsa da bütçeye başvuruluyor.

Peki, diğer tüm seyahatlerde zorunlu sigorta uygulanırken TCDD, neden farklı bir uygulama yapıyor? Edinilen bilgiye göre, Sigorta Fonu'ndan yolculara ödenecek tazminat tutarları, sigorta şirketine ödenecek yıllık primler toplamından daha ucuza geleceği için böyle bir yöntem seçilmiş.

DEVLET DEMİRYOLLARI'NA BAŞVURULACAK

Peki, tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ne yapacak ve kime, nasıl başvuracak. Karayolunda olduğu gibi zorunlu bir sigorta olmadığı ve limitler de belirlenmediği için kazada ölenlerin yakınları ve sakat kalanlar TCDD'a başvuracak.

DAHİLİ SİGORTA FONU NEDİR?

Akıllara, Dahili Sigorta Fonu nedir gibi bir soru gelebilir. TCDD Taşımacılık bünyesinde, bütçeden pay ayırarak, oluşturulan fon kapsamında yaptırılan sigortalara dahili sigorta deniyor. Fonun kaynağı ise yine TCDD Taşımacılık bütçesinden her yıl ayrılan karşılıklardan ve TCDD İşletmesi tarafından aktarılan fonlardan oluşuyor.

TEKİRDAĞ'DAKİ TREN KAZASI

Önceki gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin, vagonlarından bir kısmının raydan çıkıp devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi de yaralanmıştı.