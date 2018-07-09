Tekirdağ'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybederken , 338 kişi de yaralandı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin devrilmesine ilişkin soruşturma başlattı.
TEKİRDAĞ'DAKİ TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE
Uzunköprü Belediyesi’nin resmi hesabından yapılan açıklamada yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri açıklandı;
Ersen Gül – Uzunköprü
Serhat Şahin – Uzunköprü
Melek Tuna – Uzunköprü
Ayşe Başaran – Uzunköprü
Ergün Kerpiç – Uzunköprü
Hakan Sel – Uzunköprü
Oğuz Arda Sel – Uzunköprü
Özge Nur Dikmen – Uzunköprü
Gülce Dikmen – Uzunköprü
Sena Köse – Uzunköprü
İrfan Kurt – Uzunköprü
Mavinur Tiflizden – Uzunköprü
Bahar Koçman – Muratlı
Yağmur Laçin – Muratlı
Özcan Cesur – Muratlı
Derya Kurtuluş – Çorlu
Beren Kurtuluş – Çorlu
Emel Duman – Çorlu
Bihter Bilgin – Çorlu
Ömer Alperen Can – Meriç
Seyfi Bebil – Pehlivanköy
Zübeyde Seven – Pehlivanköy
Gani Kartal – İstanbul
Rubize Kartal – İstanbulGüncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:50