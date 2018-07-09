Tekirdağ'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Tekirdağ'da dün yaşanan tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetti, 338 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 24 kişinin isimleri ise şu şekilde...

Tekirdağ'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybederken , 338 kişi de yaralandı. 

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin devrilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

TEKİRDAĞ'DAKİ TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

Uzunköprü Belediyesi’nin resmi hesabından yapılan açıklamada yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri açıklandı;

Ersen Gül – Uzunköprü

Serhat Şahin – Uzunköprü

Melek Tuna – Uzunköprü

Ayşe Başaran – Uzunköprü

Ergün Kerpiç – Uzunköprü

Hakan Sel – Uzunköprü

Oğuz Arda Sel – Uzunköprü

Özge Nur Dikmen – Uzunköprü

Gülce Dikmen – Uzunköprü

Sena Köse – Uzunköprü

İrfan Kurt – Uzunköprü

Mavinur Tiflizden – Uzunköprü

Bahar Koçman – Muratlı

Yağmur Laçin – Muratlı

Özcan Cesur – Muratlı

Derya Kurtuluş – Çorlu

Beren Kurtuluş – Çorlu

Emel Duman – Çorlu

Bihter Bilgin – Çorlu

Ömer Alperen Can – Meriç

Seyfi Bebil – Pehlivanköy

Zübeyde Seven – Pehlivanköy

Gani Kartal – İstanbul

Rubize Kartal – İstanbul

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:50
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