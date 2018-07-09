Tekirdağ'daki tren kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi

Tekirdağ'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 24'e çıktı.

Tekirdağ'daki tren kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Tekirdağ'da dün meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Akdağ, kazada 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yayın yasağı kaldırıldı

Öte yandan RTÜK, Başbakanlık yazısı ile kazasyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Dün, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin 5 vagonu, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede Sarılar köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında raydan çıkarak devrilmişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:26
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ebru Özkan, İsrail'de prangayla hakim karşısına...
Ebru Özkan, İsrail'de prangayla hakim karşısına...
  1. Genel