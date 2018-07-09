Tekirdağ'daki tren kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Tekirdağ'da dün meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.
Akdağ, kazada 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yayın yasağı kaldırıldı
Öte yandan RTÜK, Başbakanlık yazısı ile kazasyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.
Dün, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin 5 vagonu, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede Sarılar köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında raydan çıkarak devrilmişti.Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:26