Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

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Türkiye'nin, Pakistan'ın Peşaver kentinde dün bir seçim mitinginde düzenlenen terör saldırısını kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Peşaver kentindeki bir seçim mitinginde düzenlenen terör saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında bir saldırganın üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.



Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 11:42