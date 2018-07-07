Yeni kabine için ilginç isimler konuşuluyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partili olmayan isimlerin de yeni kabinede olacağını açıklamasıyla gözler yeni Bakanlar Kurulu'na çevrildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberinde, Erdoğan’ın kabineye alacağı bürokrat sayısının dört-beşi geçmeyeceğinin konuşulduğu belirtildi.



Habere göre bakanlık için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir’in adı geçiyor.

Ayrıca Nobelli bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü de iddia edildi. Söz konusu isimlere cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kuruluşlarda görev verilebileceği de konuşuluyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 22:24