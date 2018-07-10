Yeni kabine listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni bakanlar kurulunu açıkladı.
Bugün sabah saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte yeni kabine
İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank
-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit TuranGüncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 07:47