Yerel seçimin erkene alınması mümkün mü?

Hem gündemi hem de Ankara’yı hareketlendiren erken yerel seçim iddiası akıllara bu durumun olabilirlik durumunu getirdi.

Erken yerel seçim iddiaları ve bunun mümkün olup olmayacağı hakkında Bizim Haber Merkezi’ne (BHM) konuşan Star Gazetesi Yazarı Nuh Albayrak, dikkatleri anayasa değişikliği ve referanduma çekti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTI

Erken seçim iddialarına yönelik konuşan Albayrak, bu iddiaların siyasi bir özenti olduğunu belirterek şunları aktardı: “Genel Seçimin erkene alınmasında Bahçeli’nin olumlu sonuçlanan çıkışına özenen bazı siyasilerin denemesi gibi görünüyor. Bu hukuken de siyaseten de pek mümkün görünmüyor. Yerel seçimlerin erkene alınması sadece anayasa değişikliği, referandum olmazsa meşru sayılmaz.”

Erken yerel seçim iddialarına için anayasa değişikliği ve referandum olması gerektiğini belirten Nuh Albayrak, dikkatleri AK Parti’deki duruma da çekti. Albayrak, “AK Parti’nin Ağustos’ta kongre yapacağı dikkate alınırsa, teşkilatta yeni yönetimlerin yerleşmesi, çalışma ekiplerinin oluşması vs açısından bakıldığında sonbaharda bir seçimin pek de reel görünmediği ortadadır. Öte yandan, parlamento seçimlerinde oy kaybeden AK Parti’nin, kendisi açısından çok daha büyük bir risk taşıtan mahalli seçimlere ciddi bir hazırlık sürecine ihtiyacı olduğu ortadadır.” ifadesinde bulundu.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA SON NOKTA KONDU

Erken yerel seçim iddialarına hükümet kanadından gelen açıklamalarla son nokta konmuştu. Başbakan Binali Yıldırım, yerel seçimlerin erkene alınacağı iddialarıyla ilgili, "24 Haziran seçimlerini henüz geride bıraktık. Şimdi hemen yeniden seçim konuşulmaya başlandı. Bunlarla ülkeye yazık ediyoruz. Mart 2019'daki yerel seçimler için bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu tarihi değiştirmek için anayasa değişikliği gerekiyor zaten. Öte yandan seçime aylar kalmış. Neden tarih değişsin ki? " ifadesinde bulunmuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. MHP de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirir" demişti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise yerel seçimlerin erkene alınmasının anayasal olarak uygun olmadığını söylemişti.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Henüz bir seçim bitmiştir. Seçimin sonucunda seçmen, Türkiye'de oluşturulmak istenen belirsizlik, endişe, kaygı gibi konularda son derece açık bir tavır ortaya koymuş ve Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarıp güven ve istikrar atmosferine sokmuşken yeniden erken seçim tartışmalarını biz doğru bulmuyoruz" demişti.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)