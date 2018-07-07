Yıldırım: Yeni dönemde Türkiye şaha kalkacak

Dünya Bülteni Haber Merkezi

16 yıldır ülkenin itibarı, milletin mutluluğu, devletin selameti için siyaset yaptıklarını, gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde omuz omuza vererek, birçok zorluğu aştıklarını ve bugünlere geldiklerini dile getirdi.

Her zaman milletin emrinde, ülkenin hizmetinde olduklarını aktaran Yıldırım, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile 95 yılı bulan yönetim sisteminin sona erdiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileten Yıldırım, "Zatıaliniz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kurucu cumhurbaşkanı olarak milletimiz tarafından seçildiniz. Tebrik ediyorum. Yeni dönemde Allah yar ve yardımcınız olsun, Allah muvaffak etsin. Bize bugünleri gösterdiği için milletimize ve Rabbimize ne kadar şükretsek azdır." ifadelerini kullandı.

"Rabbimiz bize güzel bir zafer nasip etti"

Milyonların rızasını aldıklarını, kara propagandalara asla boyun eğmediklerini, 16 yıl boyunca zor imtihanlardan yüzlerinin akıyla çıktıklarını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Davamızı, siyasetimizi asla zaafa uğratmadık. Hem liderimiz zatı alinizin, grubumuzun hem de bize güven duyan milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun son iki yılını kırmadan, dökmeden geride bırakmayı liderliğinizde başardık. Bu süre zarfında tarifi imkansız saldırılara maruz kaldık ama hiçbir vesayete, darbeye, dayatmaya boyun eğmedik. Bir olduk, iri olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk, milletimizle kenetlendik ve sonunda da Rabbimiz bize güzel bir zafer nasip etti."

24 Haziran seçimlerinin millet eliyle bütün vesayetlerin ortadan kaldırıldığı bir seçim olduğunu dile getiren Yıldırım, "Hukukuna sahip çıkalım diye bize güvenen milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Artık milletin verdiği emaneti yeni dönemde daha da ileriye götürmek, güven ve istikrarla ülkemizi Cumhuriyetimizi 100'üncü yıl hedeflerine taşıma zamanıdır. Vira Bismillah diyor ve Türkiye'yi şahlandırmak için yola çıkıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz ihaneti başta olmak üzere her zorluğu aşarak bugünlere geldiklerini söyleyen Yıldırım, "Burada bulunan, bulunmayan, bayrak değişiminde benlik kavgası gütmeyen bütün milletvekillerimize, teşkilatlarımıza ve yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Zor zamanda liderimizle kenetlendik"

Yıldırım, yalnızca Türk devlet geleneğinin değil dünya siyasi tarihinin eşsiz bir örneğini şu anda yaşadıklarını belirterek, "Milletin partisi olarak ne kadar şeref duysak yeridir. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, liderimizi yalnız bırakmadık, çizgimizi değiştirmedik, eğilmedik, bükülmedik, hamdolsun sonunda zafere erdik." ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, ülkeye 16 yılda büyük eserler kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir yandan kalkınma yönünde atılan adımlar diğer yandan da demokrasimize, insan haklarına ve milletimize yapılmaya çalışılan saldırılara karşı amansız mücadele verdik. Birçok eserleriniz arasında AK Parti'nin, Grubumuzun, MHP ile birlikte başlattığı ve bugünlere getirdiğimiz eserimiz güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmuştur. Bu süreçte emeği geçen MHP Grubu dahil bütün yol arkadaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum."

"Yeni dönemde Türkiye şaha kalkacak"

Binali Yıldırım, yeni dönemde hizmetlerin daha hızlı şekilde yapılacağını ve ülkenin hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini, "Türkiye'nin şaha kalkacacağını" vurguladı.

Yıldırım, "Demokrasimizi daha da geliştireceğiz, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeyeceğiz, özgürlük alanlarını daha çok genişleteceğiz. Üreteceğiz, istihdam oluşturacağız, refahı artıracağız. Artan refahın da milletimize adil şekilde dağıtılması için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ve 65. Hükümet'e duyduğu güvenden dolayı teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bütün Grubumuzdan, zatı alinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilerek, bilmeyerek gönlünü kırdığımız insanlar varsa milletimizden ve bütün arkadaşlarımdan dolayısıyla hakkını helal etmesini istiyorum. Benim hakkım da helal olsun varsa eğer. Türkiye Cumhuriyeti parlamenter sisteminin son başbakanı olarak görevimizi tamamlama arifesinde bulunduğumuz şu anlarda huzurunuzda 27. Yasama Dönemi'nde ülkemiz için akıl teri ve alın teri dökecek seçilen bütün milletvekili arkadaşlarımı da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurulacak zatıalinizin liderliğindeki ilk hükümetine üstün başarılar diliyorum."