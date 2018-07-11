Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerine operasyon

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Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi ile bu kişilerin kaçmasına yardımcı olan 2 kişi yakalndı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlan 7 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasına yardımcı olan 2 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ şüphelilerinin kaçmasına yardımcı oldukları tespit edilen B.İ. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyonda gözaltına olan FETÖ şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 08:11