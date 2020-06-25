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Asya'da sel felaketi..79 kişi öldü 100'den fazla hayvan telef oldu
Asya'da sel felaketi..79 kişi öldü 100'den fazla hayvan telef oldu
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Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
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