Hindistan'da 13 kişiyi öldüren kaplan vuruldu

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde son bir buçuk yılda 13 kişiyi öldürüldüğü söylenen 6 yaşındaki kaplan öldürüldü.

Hindistan'da 13 kişiyi öldüren kaplan vuruldu

BBC'nin Maharaştra eyaleti Ormancılık Dairesine dayandırdığı haberine göre, Borati köylülerinin ihbarı üzerine dişi kaplanı yakalamak için bölgeye giden ekip, önce hayvanı bayıltarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Kaplanın, ekip aracına saldırması üzerine silahla öldürüldüğü belirtildi.

Hindistan'da aktivistler kaplanın yakalanmaması için kampanya yürütürken, Yüksek Mahkeme ormancıların hayvanı vurmak zorunda kalması halinde bu duruma müdahil olmayacağını açıklamıştı.

T-1 ismiyle anılan kaplanın, 2016 yılından bu yana Maharaştra eyaletinde 13 kişiyi öldürdüğü sanılıyordu.

Kaynak: AA

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