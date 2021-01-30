Tartışmalı adaya 1400 Arakanlı Müslüman daha gönderildi

Bangladeşli yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre 1400 kişiden oluşan bir grup Arakanlı Müslüman daha cuma günü zorla adaya gönderildi.

Reuters'a göre şimdiye kadar en az 6 bin 700 Arakanlı Müslüman adaya gönderilmiş durumda.

Tartışmalı ada

Bhasan Char (Basan Çar) ismiyle anılan ada, 2006 yılında alüvyonların yığılması sonucu oluşmuştu. Adanın isminin anlamı ise "Yüzen Ada". Bölgenin güvenliğine ve su baskını risklerine dair endişeler bulunuyor.

Adaya son dönemde çok sayıda barınak inşa edilirken, Bangladeş yönetimi Cox Bazar bölgesinde sığınmacı olarak yaşayan yaklaşık 100 bin Arakanlıyı buraya adaya yerleştirmeyi planlanıyor.

Arakanlı sığınmacılar ise adaya zor kullanılarak gönderildiklerini, gitmek istemeyenlerin işkence gördüğünü belirtiyor.

Bangladeş yönetiminin söz konusu kararı Arakanlı mültecileri izole etme çabası olarak yorumlanırken, Muson yağmurları ve tayfunlar karşısında korunmasız durumdaki adaya Arakanlıların yerleştirilmesi kararı, insan hakları kuruluşları tarafından kınanıyor.

Arakanlı mültecilerin söz konusu adada yaşamak istemediği, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin katliamlarından kaçan, travmalarla karşı karşıya kalmış mülteciler için bu adada yaşamaya mahkum bırakılmasının yeni sorunlara yol açacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 19:07