190 ülkeye vizesiz giden ülke belli oldu

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında 190 ülke ile vizesiz seyahat anlaşmaları bulunan Japonya'nın en avantajlı pasaporta sahip ülke olduğu ortaya çıktı.

Vizesiz seyahat konusunda liderlik Singapur'daydı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 188 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Almanya, Fransa ve Güney Kore üçüncülüğü, 186 ülkeyle anlaşmaları bulunan ABD ve İngiltere dördüncülüğü paylaştı.

Dünya genelinde 110 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 49'ncu sırada.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 16:48