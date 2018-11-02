Kuzey ve Güney Kore 2032 Yaz Olimpiyatları için anlaştı

Kuzey ve Güney Kore, 2032 Yaz Olimpiyatlarının iki ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi konusundaki niyetlerini Uluslararası Olimpiyat Komitesine resmi olarak bildirmek için anlaşmaya vardı.

Koreli spor yetkilileri, Kuzey Kore sınırındaki Kaesong kasabasında yaptıkları görüşmenin ardından, Ocak ayındaki dünya hentbol şampiyonasına kombine bir takım gönderme konusunda da anlaştıklarını açıkladı.

Rakipler, iki ülkenin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor etkinliklerine “aktif olarak katılma” ve aralarında daha dostane yarışmalar düzenleme sözü verdi.

Güney Kore Spor Bakanı Yardımcısı Roh Tae-Kang, "Plan, Güney ve Kuzey Kore arasındaki yıl dönümlerinin önemini vurgulamak için dostane yarışmalar organize etmek" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore Başkanı Moon Jae-in arasında gerçekleşen görüşmelerde, iki lider, 2032 Olimpiyatları için ortak bir teklifte bulunmaya ve 2020 Tokyo Yaz Oyunlarına ve diğer önemli spor etkinliklerine kombine takımlar göndermeye karar vermişti.

Kore Yarımadası’nın küskün kardeşleri arasındaki ilk barış adımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelmişti. Kim, "2018, hem Kuzey hem de Güney Kore için çok önemli bir yıl. Kuzey, kurulmasının 70'inci yılını kutlarken, Güney ise Kış Olimpiyatları'na evsahipliği yapıyor. Kuzey ile Güney arasındaki buzları eritmemiz ve böylece bu yılı ulusumuzun tarihinde özel bir yere sahip olacak şekilde anlamlı kılmamız lazım" demişti.

Bu açıklamadan bir ay sonra Kuzey Kore, Olimpiyatlar için heyet yollamış ve iki ülke sporcuları açılış törenine tek bayrak altında katılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisandaki tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 8 Eylül'de, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde düzenlenen tarihi zirvede kabul edilen deklarasyonun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanması için başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AP News

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 15:18