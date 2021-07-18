24 adet MH-60R helikopter siparişi verdiler: İlk teslim edildi

Hindistan, Hint Okyanusu Bölgesi'ndeki güvenlik tehditlerine karşı ABD ile 24 adet MH-60R helikopteri anlaşması yapmıştı. Ülkenin savunma bakanlığı, yaptığı açıklamada MH-60R helikopterinin ilk ikisini düzenlenen törenle teslim aldığını bildirdi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan donanmasının iki "MH-60R" helikopterini, San Diego'daki ABD Deniz Hava Üssü'nde düzenlenen törenle teslim aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lockheed Martin şirketince üretilen "MH-60R" helikopterlerinin, son teknoloji sensörlerle birden fazla görevi desteklemek için tasarlandığı ve tüm hava koşullarına uygun bir donanıma sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hindistan donanmasının, ABD hükümetinden söz konusu helikopterlerden toplam 24 adet teslim alacağı, helikopterlerin Hindistan'ın özgün ekipman ve silahlarına uygun şekilde modernize edileceği bildirildi.

Bakanlık, askeri personelin şu anda ABD'de helikopterleri kullanmak için eğitim aldığını belirtti.

Hindistan donanması, teslimatın, Hint Okyanusu Bölgesi'nde güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde yapıldığını aktardı.