26 parmaklı bebeği tanrıça ilan ettiler

Hindistan'da bir aile, 26 el ve ayak parmağı olan bir bebeği dünyaya getirdikten sonra bunun bir Hindu tanrıçasının ikinci kez dünyaya gelişi olduğunu söyledi.

Hindistan'da polis memurluğu yapan Gopal Bhattacharya ve eşi Sarju Devi'nin yeni doğan kız çocukları tam 26 el ve ayak parmağıyla doğdu. Kız bebek her elinde yedi parmak ve her ayağında altışar parmakla dünyaya geldi.

Böyle bir anomaliyle dünyaya gelen bebek ile ilgili olarak ailesi ise farklı düşünüyor. Aile, onun bir Hindu tanrıçasının reenkarnasyonu olduğuna inanıyor.

Küçük kızın çoğu çocuğa kıyasla fazladan dört parmağı ve fazladan iki ayak parmağı olabilir, ancak doğduğu hastanedeki doktor onun sağlıklı oldğunu belirtti.

Dr BS Soni şunları söyledi:

"26 parmağa sahip olmanın hiçbir zararı yok, ancak bu genetik bir anomalidir. Kız bunun dışında oldukça sağlıklı."

Tıp uzmanları, bebeğin fazladan el ve ayak parmaklarının nadir görülen bir genetik anomaliden kaynaklandığını bildirdi. Bu durum internette Polidaktili olarak adlandırılıyor. Bu anomali, kişinin fazladan el ve ayak parmaklarıyla doğduğu bir durum.

Ailenin, kız çocuğunun fazladan parmaklarının alınması için ameliyata sıcak bakıp bakmadığı henüz belirsiz.

Bebeğin amcası yerel basına şunları söyledi:

"Kız kardeşim 26 parmağı olan bir bebek doğurdu ve biz bunun Dholagarh Devi'nin reankarnasyonu olduğunu düşünüyoruz."

Tanrıça Dholagarh Devi'ye adanan bir Hindu tapınağı, Baharatpur'daki Bahtoo Kalan'da, kız çocuğunun doğduğu yere yakın bir yerde bulunuyor. Tanrıçanın heykelleri birkaç kollu genç bir kızı göstermektedir.