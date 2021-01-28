Tartışmalı adaya 3 bin Arakanlı Müslüman daha gönderiliyor

Bangladeş 2-3 bin Arakanlı Müslümanı daha Bengal Körfezi'ndeki adaya götüreceğini açıkladı.

İnsan hakları gruplarının adanın fırtına ve sel riski nedeniyle yaşama elverişli olmadığını söylemelerine rağmen Reuters'e konuşan Tuğamiral Abdulah al Mamun Chowdhury, söz konusu göçmenlerin perşembe günü Chittgong limanına ertesi gün de Basan Çar adasında götürüleceğini belirtti.

Basan Çar adası 20 yıl önce deniz sularının çekilmesi ile ortaya çıktı ve en yakın liman olan Chittagong'a deniz yoluyla birkaç saat uzaklıkta bulunuyor. Bangladeş daha önce de 3 bin 500 kadar Arakanlı Müslümanı bu adaya taşımıştı.

Göçmenlerin hükümet izni olmadan adayı terk etmesine izin verilmiyor.

Chowdhury, "Geçen sefer 700 ila bin kişi için hazırlık yapmıştık ama bin 800'den fazla kişi adaya geçti. Daha önce adaya yerleşenler yakınlarını ve tanıdıklarını da oraya çağırıyor. Böylece daha fazla kişi adaya geçiyor," ifadelerini kullandı.

Adanın durumu

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman sınıra yakın bölgede kurulan derme çatma kamplarda bir çok altyapıdan mahrum bir şekilde yaşıyor.

Bangladeşli yetkililer kamplardaki aşırı kalabalığın Cox's Bazar'daki suç oranlarını artırdığını belirterek göçmenleri adaya taşımakta haklı olduklarını savunuyor.

Sel riskine karşı ise 12 kilometre boyunca inşa edilen 2 metrelik setin adayı koruyacağını savunuyor ve 100 bin kişi için hazırlanan konutun yanı sıra siklon müdahale merkezleri ve hastaneler kurulduğunu belirtiyor.

Hükümet ayrıca adaya taşınmanın gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirtiyor fakat Aralık ayında götürülen ilk gruptan bazıları buna zorlandıklarını savunuyor.

Kaynak: Euronews

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 17:43