300 kişilik ekip denizde 189 kazazedeyi arıyor

Lion Havayolları, Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağındaki mürettebat sayısının 8 olduğunu duyurdu.

Lion Havayolları yetkilileri, şirkete ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağında Ulaştırma Bakanlığının daha önce açıkladığı 7 mürettebat sayısını güncelleyerek staj amaçlı bir kabin memurunun daha uçakta bulunduğunu kaydetti.

Yetkililer, bu şekilde uçakta 2'si pilot 6'sı kabin ekibi toplam 8 mürettebat ile 2'si bebek 181 yolcu bulunduğunu bildirdi.

Uçağın enkazı Batı Cava’nın Karawang bölgesi açıklarında bulunurken, bölgedeki balıkçılar dahil 300 kişilik ekip ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer ayrıca uçağın enkazının deniz seviyesinin 35 metre altında olduğunu açıklarken, bölgede yolculara ait bazı eşyaların bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan uçakta yakınları bulunan aileler, havalimanı yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi almaya çalışıyor.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono da Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağının, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA