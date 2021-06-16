39 eşli adam hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzey doğusunda yaşayan, 39 eşi ve 94 çocuğu ile dünyanın en geniş ailesine sahip olduğu tahmin edilen Ziona Chana, 76 yaşında hayatını kaybetti. Chana'nın, çok eşliliğe izin veren yerel bir Hristiyan tarikatının lideri olduğu söylendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Chana, 33 torunuyla birlikte toplam 167 üye ile dünyanın en kalabalık ailesine sahip. Ancak resmi olarak Chana'nın ailesinin kaç kişi olduğunu dair net bir veri yok.

Bu sırada Mizoram eyaleti başkanı sosyal medyada yaptığı açıklamada, Chana'nın yaşadığı Baktawng Tlangnuam'daki köyün, ailesiyle birlikte kaldığı 100 odalı lila rengi ev sayesinde turistler için bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Ailesini daha da büyütmek istiyormuş

1942 yılında Ziona Chana'nın babası tarafından kurulan Chana isimli tarikat yüzlerce aileden oluşuyor.

Ziona'nın ise ilk karısıyla 17 yaşındayken evlendiği ve sadece bir yıl içinde on kadınla daha hayatını birleştirdiği iddia ediliyor.

Ailesinin devasa boyutuna rağmen Ziona, 2011 yılında Reuters'a verdiği bir röportajda ise ailesini daha da büyütmek istediğini söylemiş.

Kaynak: Euronews