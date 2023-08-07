40 yıl ülkeyi yönetti koltuğu oğluna devrediyor

Kamboçya'da Hun Sen'in yerine oğlu Hun Manet getirildi. Hun Manet'in 22 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Kamboçya'da 26 Temmuz'da başbakanlık görevinden istifa eden iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin lideri Hun Sen'in yerine oğlu Hun Manet getirildi. Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, 45 yaşındaki Hun Manet'in başbakanlık görevine getirildiğini sosyal medya aracılığıyla yayımlanan Kraliyet kararnamesi ile duyurdu.

Başbakan Hun Manet'in, "Ulusal Meclis'ten güvenoyu alana kadar yeni bir hükümet kurmakla görevlendirildiği" ifade edildi. Hun Sen de kararnamenin yayımlanmasının ardından eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görevini bırakmasının "henüz bir son olmadığını" ve "en az 2033'e kadar başka görevlerde bulunacağını" belirtti.

Hun Manet'in, güvenoyu almasının ardından 22 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlaması bekleniyor. Kraliyet kararnamesiyle, ülkede yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez başbakan değişecek.

Hun Sen'in oğlu Hun Manet, 20 Nisan 2023'te Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı. Kamboçya Halk Partisinin (CPP) Merkez Komitesi, 24 Aralık 2021’de Hun Manet'i oy birliğiyle "geleceğin başbakanı" seçmişti.

Kamboçya Ulusal Seçim Komitesi'nin resmi olmayan seçim sonuçlarına göre iktidardaki Kamboçya Halk Partisi, meclisteki 125 koltuğun 120'sini kazandı.

Ulusal Seçim Komitesi, resmi seçim sonuçlarını 9 Ağustos ila 4 Eylül'de açıklayacak.