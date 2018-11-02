5 yaşındaki çocuğun özgeçmişi tartışma çıkardı

Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan özgeçmiş büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 5 yaşındaki çocuğun 15 sayfalık özgeçmişinde, çocuğun kendisine güvenen bir birey olduğu vurgulanıyor. Özgeçmişte çok farklı alanlarda zengin deneyimlerinin olduğu ifade ediliyor.

Weibo üzerinde paylaşım rekoru kıran özgeçmişte çocuğun çok sayıda hobisi olduğu vurgulanıyor ve piyano çaldığı hip-hop dansı yaptığı, futbol oynadığı ve satranç benzeri bir strateji oyunu olan Go’da çok başarılı olduğu söyleniyor. Özgeçmişin bir bölümünde 5 yaşındaki çocuğun hem İngilizce hem de Çince olmak üzere toplamda 10.000’den fazla kitap okuduğu iddia ediliyor.

Başka bir bölümde ise çocuğun o güne kadar seyahat ettiği ülkeleri gösteren bir harita bulunuyor.

Çocuğun karakterine dair hazırlanan bölümdeyse, ‘güçlü bir karaktere sahip olduğu’ ifade ediliyor ve bu görüşü desteklemek için aşıları yapılırken ağlamadığı örneği veriliyor. "Yenilgiye tahammül edebilir" ifadesi altında ise "Eğer azar yersem, kendime hızla çeki düzen verip derslerime dönebilirim" sözleri yer alıyor. Haftada üç İngilizce kompozisyon yazdığı belirtilen çocuğun, yazılarında duygularını kağıda dökmeyi sevdiği de vurgulanıyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise 5 yaşındaki bir çocuk için 15 sayfalık bir özgeçmiş hazırlanmasının hem şaşırtıcı, hem de ürkütücü olduğunu söyledi. Bir Weibo kullanıcısı “Ben bu çocuğun 5 yaşına gelene kadar yaptıklarını bir ömür boyu yapamam” dedi. Bazı kullanıcılar ise gördükleri özgeçmişin kendilerini çocuk yapma fikrinden caydırdığını belirtti.

Çin’de aileler çocuklarını ülkenin seçkin özel okullarına yazdırabilmek için alışılmadık yöntemler deneyebiliyor. Bazı özel okullar öğrencileri seçerken anne ve babaları da değerlendirmeye tabi tutmaya başlamış durumda. Özel okullara giriş baskısının yarattığı rekabetle ülkede okul sonrası özel derslere ve müzik eğitmenlerine olan talep de giderek artıyor.

Çinli eğitim danışmanlığı firmaları, öğrencilere özel kişiselleştirilmiş çalışma programları hizmeti veriyor ve sınav koçluğu yapıyor. Çin hükümeti ise çocuklar için özgeçmiş hazırlanmasını onaylamıyor. Şubat ayında Şangay’daki özel okullara gönderilen bir talimatta öğrenci seçimlerinde anne ve babaların gönderdiği çocuk özgeçmişlerinin değerlendirmede dikkate alınmaması istenmişti.

Kaynak: Haber 7

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 13:57