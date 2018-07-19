7 milyon Assam Müslümanı 'vatansız' kalabilir

Assam.

Hindistan'a bağlı bir eyalet. Ülkenin doğusunda yer alıyor. Kuzeydoğusunda Bangladeş, güneyinde ise Myanmar yer alıyor.

Nüfusu 32 milyon. 7 milyonu Müslüman... Ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, burada da Müslümanlara yönelik büyük bir zulüm var.

Assam eyaletinde, Hindu milliyetçilerinin iktidara gelmesi, Müslümanlara yönelik zulmü, tıpkı Myanmar'da olduğu gibi sistematik bir hale getirdi.

Yerel basınına yansıyan haberlere göre, Assam'da yaşayan 7 milyon Müslüman'ın vatandaşlıkları ellerinden alınacak ve 'kimliksiz' kalacaklar... Bölgedeki Müslümanlara, ırkçı Hindu rejimi tarafından sunulan şart şu, 1971 yılının öncesine kadar Assam'da yaşadığını belgelerle ispat etmek.

Bimala Begum. Bölgede yaşayan milyonlarca Müslüman kadından sadece biri. Al-Jazeera'de yer alan habere göre, Hint yönetimi kendisine vatandaşlığını ispatlamasını istediği bir evrak ulaştırmış. Bu sebeple çok endişeli olduğunu şu sözlerle anlatıyor: "Bu mektubu aldığımda gerçekten çok endişelendim. Komşuya koştum. "Ne yapacağım?" dedim.

Hint yönetimi, 7 milyon Müslüman'ı vatandaşlıktan çıkarmasının ardından esir kampları inşa ederek oraya yerleştirmeyi planlıyor. Bu da acımasız senaryoları beraberinde getiriyor. Anne-çocuk, eş... Yani aynı aileden insanlar birbirinden ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün aynısını Hindistan'da Assam Müslümanlarına karşı yapabilirler. Senaryo aynı, sadece aktörler farklı...

İlk araştırmalara göre, şu ana kadar bölgedeki 32 milyon kişiden 19 milyonunun 'Hint vatandaşı' olarak kalacağını doğruladı. Hint Yüksek Mahkemesi, vatandaşlığın doğrulanması için Assam'daki vatandaşlara 1 yıl süre tanınacağını açıklasa da insan hakları aktivistleri, Hintli yetkilileri doğrulama sürecinde bile bile zorluklar çıkardığını ifade ediyor.

Hindistan yönetimi, 1951 yılından bu yana ilk kez, Ulusal Vatandaş Kaydı (NRC) listesini güncelliyor. Bu adımın amacı ise, Bangladeş'ten gelen göçmenleri tespit ederek bölgeden sürmek.

Neden 1971?

Hinduların 1971 yılından öncesine kadar orada olanlara vatandaşlık verme sebebi, Bangladeş'in bağımsızlığıyla bağlantılı. O dönemde, bağımsızlığını ilan eden Bangladeş'te yaşayan çok sayıda Hint vatandaşı Müslüman, ülkedeki baskılar sebebiyle Assam'a kaçarak oraya yerleşmişti. Hint yönetimi ise şimdi, o dönemde gelip yerleşen insanları topraklarından koparıp atmak istiyor.

Nellie Katliamı: 2 bin Müslüman katledildi!

1970'lerde Müslüman Hintlerin Assam'a yerleşmesinin ardından 13 yıl geçmişti. Irkçı eylemlerin artış gösterdiği bir dönem olan 1983 yılında, eyaletin Nellie Bölgesi'nde çıkan olaylarda 2 bin Müslüman katledilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Avaaz, konuyla ilgili imza kampanyası başlattı.

Hindistan: Müslümanları Silmekten Vaz Geç!sloganıyla sosyal medya imza kampanyası, soykırımı başlamadan önlemek için tehlikeye dikkat çekiyor. “Yanlış dili konuştukları ve yanlış Tanrıya ibadet ettikleri için” Irkçı Hindu iktidarının soykırım başlatma tehlikesine dikkat çekiliyor. Vatandaşlık ana listesinden silme politikasını durdurması isteniyor, Hindistan ve Assam eyalet yöneticilerinden. BM genel sekreteri, Assam Eyaletindeki Müslümanlara verdiği sözü tutmaya, Dünya liderleri, hükümetleri Hindistan´a bu konuda baskı yapmaya çağrılıyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 14:38