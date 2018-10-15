ABD, Çin'e karşı bölgedeki küçük ulusları kullanacak

ABD Savunma Bakanı Paul Mattis, bu yıl Vietnam'a ikinci bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Trump yönetiminin, Çin'in bölgede askeri etkisini arttırma niyetlerine karşı Amerika ile aynı tedirginliği yaşayan ülkelerle daha sık biraraya gelerek Çin'e karşı birlik oluşturmaya çalıştığı görüntüsünü verdi.

16 Ekim'de başlayacak olan ziyaret, Vietnam Savaşı'nın çalkantılı yıllarından beri ABD-Vietnam ilişkilerinin ne kadar ilerlediğini de gösteriyor.

Mattis, Ocak ayında Hanoi'yi ziyaret etti. Tesadüfen, bu durak 1968'de Tet Taarruz'unun 50. yıldönümünden birkaç gün önce geldi. Tet, Kuzey Vietnamlı savaşçıların Güney'de bir dizi kilit hedefe saldırdığı, şaşırtıcı bir şekilde Washington'a karşı ve savaş karşıtı duyguları beslerken Kuzey'in saldırı taktik askeri bir başarısızlık olduğu ortaya çıktı.

Mattis ziyaretinden üç ay sonra, bir ABD Donanması uçak gemisi olan USS Carl Vinson, Da Nang'a bir liman çağrısı yaptı. Savaştan bu yana yapılan ilk ziyaret ve Çin’e, ABD’nin bölgedeki ortaklıkları Çin’in büyüyen askeri gücüne karşı bir denge olarak güçlendirmek olduğuna dair bir hatırlatma oldu.

Bu sefer Mattis, Vietnam'ın en kalabalık şehri ve ekonomik merkezi olan Ho Chi Minh Şehri'ni ziyaret ediyor. 1975'te komünistlerin Güney Vietnam Cumhuriyeti'ni devralmasından önceki dönemde Saygon olarak bilinen şehir, Vietnam milliyetçi hareketini yöneten kişi için yeniden adlandırıldı.

Mattis ayrıca, savaş sırasında Amerikan kuvvetleri için büyük bir hava istasyonu olan Vietnam hava üssü Bien Hoa'yı ziyaret etmeyi ve savunma bakanı Ngo Xuan Lich ile görüşmeyi planlıyor.

Ziyaret, Vietnam'ın cumhurbaşkanı olan Tran Dai Quang'ın Eylül ayında ölümden sonra bir liderlik geçişi sırasında geldi. Bu ayın başlarında, Vietnam'ın iktidardaki Komünist Partisi genel sekreteri Nguyen Phu Trong'u ek başkanlık görevine aday gösterdi. Ulusal Meclis tarafından onaylanması bekleniyor.

Vietnam, Amerikan savunma bakanları için ortak bir hedef olmasına rağmen, bir yıl içinde iki ziyaret olağandışı ve Ho Chi Minh Şehri nadiren seyahat planında. Ho Chi Minh Şehri'ni ziyaret eden son Pentagon şefi 2000 yılında William Cohen idi; savaştan beri Vietnam'ı ziyaret eden ilk ABD savunma sekreteriydi. Resmi diplomatik ilişkiler 1995 yılında restore edilmiş ve ABD 2016'da savaş silahları ambargosunu kaldırmıştır.

Mattis gezisi başlangıçta Pekin'e bir ziyareti dahil etmekti, ancak bu duruş ticaret ve savunma konularında artan gerilimler nedeniyle iptal edildi. Çin geçtiğimiz günlerde bir Amerikan savaş gemisi tarafından yapılan Hong Kong liman ziyareti talebini reddetti. Eylül ayında Çin donanma şefi tarafından bir Pentagon ziyareti iptal edildi ve Washington'un Tayvan'a bir silah satışını iptal etmesini istedi.

Vietnam'ın Güney Çin Denizi'ne olan yakınlığı, onu denizdeki adacıklar ve diğer küçük toprak oluşumlarına karşı toprak iddiaları konusunda Çin ile olan anlaşmazlıklarda önemli bir oyuncu haline getiriyor. Vietnam ayrıca 1979 yılında Çin ile sınır savaşı gerçekleştirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 09:29