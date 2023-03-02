ABD'den Çin'i kızdıracak yeni bir hamle

ABD, bir taraftan Çin ile ilişkilerini düzeltmek istiyormuş gibi görünürken diğer yandan Çin'in hoşuna gitmeyecek politikalarını sürdürüyor.

ABD'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a, F-16 savaş uçaklarında kullanılan 619 milyon dolar değerinde füze satışına onay verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AGM-88B HARM" tipi 100 anti-radar füzesi ile "AMRAAM" tipi 200 havadan havaya füzenin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 619 milyon dolara mal olacak satışın, "Tayvan'ın hava savunma kapasitesini, bölgesel güvenliği ve ABD ile ortak operasyon kabiliyetini artıracağı" kaydedildi.

ABD yapımı F-16 savaş uçaklarında kullanılan söz konusu füze ve donanımlar, ABD'li savunma şirketleri Raytheon ve Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

Silah satışına verilen onayın, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, daha önceki silah satışları nedeniyle iki şirkete ithalat ve ihracat yasağı getirmişti.