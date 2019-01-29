ABD'den Huawei'ye dolandırıcılık suçlaması

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin firması Huawei'ye açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirildi.

Huawei'nin "bankalara yalan söylemek", "kara para aklamak" ve "para transferi dolandırıcılığı" gibi suçlarla adaleti engellediği öne sürülen açıklamada, şirketin aynı zamanda ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kanada'da tutuklanan Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın ABD'ye teslimi için resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Mıng, ABD'ye teslim edilmesi durumunda Huawei'nin İran ile faaliyetleri konusunda "ABD bankalarını yanlış yönlendirmek" başta olmak üzere 13 ayrı suçtan yargılanacak.

Kaynak: AA