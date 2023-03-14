ABD dronu ile Rus savaş uçağı çarpıştı

Karadeniz'de tehlikeli gelişme...

Uzun süredir Ukrayna savaşı nedeniyle aralarında soğuk savaş yaşanan ABD ile Rusya ilk kez Karadeniz'de temas etti.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz'de bir Rus savaş uçağ ile ABD'ye ait drone havada çarpıştı.

DETAYLI AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, ABD'ye ait 'Reaper' gözetleme insansız hava aracının pervanesini vurduğunu ve insansız hava aracının Karadeniz'de uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

ABD ordusu tarafından 'pervasız' olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.

Başkan Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

Detaylar Geliyor...