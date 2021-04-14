'ABD güçlerinin çekilmesi tekrar iç savaşa neden olabilir'

Rahmani, Mecliste yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin belirli amaç için Afganistan'a geldiğini ve varlıklarının da özel bir görev icabı olduğunu belirtti.

Yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi için ülkenin genel durumunun müsait olmadığını dile getiren Rahmani, Afganistan'da şu an şiddet olayının devam ettiğini ve böyle bir dönemde çekilmenin iş savaşa neden olabileceğini ifade etti.

Rahmani, yabancı güçlerin ülkeden yakın zamanda çekilmesi halinde Afganistan'ın bir kez daha uluslararası terörizmin yuvasına dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Rahmani, "Yabancı askerlerin geri çekilmesinin güvenlik, istikrar, barış ve demokrasinin gerçekleşmesi dahil olmak üzere uygun koşullara bağlı olacağına, aksi takdirde geçmişin acı deneyiminin tekrarlanacağına inanıyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini belirterek, çekilmeyi bugün NATO müttefikleriyle görüşeceklerini söylemişti.

Blinken, NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinden önce basına yaptığı açıklamada, ABD ve bazı müttefiklerinin 20 yıl önce 11 Eylül terör saldırılarının ardından Afganistan'a gittiğini hatırlatarak, bu ülkenin teröristler için bir yuva olmasını engellemek istediklerini ifade etmişti.

"Afganistan'da hedeflerimizi elde ettik. Şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı geldi." diyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç saat sonra çekilmeyle ilgili açıklama yapacağını, kendisinin de NATO müttefikleriyle konuyu görüşeceğini aktarmıştı.

Blinken, Afganistan'a birlikte girme ve birlikte çıkma ilkesini başta belirlediklerini hatırlatarak, "Güçlerimizin Afganistan'dan güvenli, itinalı ve koordineli çekilmesi konusunda (NATO müttefikleriyle) gelecek haftalarda ve aylarda çok yakından çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA