banner27

ABD Hindistan’ı tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde Hindistan'ın, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) çerçevesinde yaptırımlarına maruz kalabileceğini ifade etti.

ABD Hindistan’ı tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını belirtti.    

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

HİNDİSTAN S-400 ALIMINA DEVAM EDİYOR

Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini duyurmuştu. 

Yeni Delhi ve Kremlin yönetimlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'a bugün başlayacak iki günlük ziyareti sırasında S-400 anlaşmasını duyurmaları bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 14:24
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İHH'nın acil yardım malzemeleri Endonezya’ya...
İHH'nın acil yardım malzemeleri Endonezya’ya...
  1. Genel

banner26

banner25