ABD Kore yarımadasını nükleer savaşa sürüklüyor

Kuzey Kore, ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki faaliyetlerinin bölgeyi "nükleer savaşın eşiğine sürüklediği" konusunda uyarıda bulundu.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Amerikan Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı bir raporda, ABD'nin askeri gerilimler ve sözde tehditlerle bölgede Kore Savaşı'na benzer bir sorun ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Raporda, ABD'nin "saldırgan" hamlelerinin Kore Yarımadası'nı nükleer savaşın eşiğine sürdüğü ve artık tahammül edilemez boyuta ulaştığı vurgulanıyor.

Raporda, ABD'nin bu yıl özellikle Kuzey Kore'nin egemenliğine ve güvenliğine yönelik endişe verici düşmanca eylemlere başvurduğu ileri sürülmektedir. Kore Yarımadası'nda çıkabilecek bir savaşın dünyada eşi benzeri görülmemiş bir termonükleer savaşa dönüşeceği ve bu durumun geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağı uyarısı yapılıyor.

Raporda, ABD'nin çağdışı düşman politikasını ve Kuzey Kore'ye yönelik tehditlerini sonlandırmadığı sürece, Pyongyang yönetiminin egemenliğini korumak için savunma kapasitelerini artırmaya devam edeceği belirtiliyor.