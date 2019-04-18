ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Malezya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlık Genel Sekreteri Raja Nushirwan Zainal Abidin, Büyükelçi Lakhdhir'i kabul etmiş ve ABD'nin söz konusu kararına yönelik Malezya hükümetinin tepkisini içeren protesto notunu kendisine iletmiştir." denildi.

Açıklamada ABD'nin, Sabah ve Sarawak eyaletlerindeki kaçırılma eylemleri üzerine yaptığı seyahat uyarısının gerçeği yansıtmadığı ve özellikle Sabah'ın doğusunda güvenlik tedbirlerinin artırıldığı vurgulandı.

ABD hükümeti, 9 Nisan'da yayınladığı seyahat uyarısı listesinde, kaçırılma tehlikesi bulunduğu öne sürülen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 35 ülkeyi sıralamıştı.

Malezya hükümeti, ABD'nin bu listeye kendilerini dahil etmesine sert tepki göstermişti.

Başbakan Mahathir Muhammed de bugün katıldığı Amerika-Malezya Ticaret Odası buluşmasında ABD'nin seyahat uyarısını, "Bir veya iki teröristin yakalandığı olmuştur. Onun dışında Malezya güvenli bir ülkedir." ifadeleriyle eleştirdi.