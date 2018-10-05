ABD'nin tehditleri işe yaramadı, imzalar atıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile buluştu. İki ülke lideri, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin satılmasına ilişkin anlaşmayı resmi olarak imzaladı.

ABD “VAZGEÇ” ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan etkileneceğini söylemişti. Dün açıklama yapan yetkili,

ABD yönetimi, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD’DEN HİNDİSTAN’A TEHDİT

Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma gereçleri sipariş ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 11:12