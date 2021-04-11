ABD Savunma Bakanı'ndan İsrail ziyareti

Austin'i havaalanında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz karşıladı.

ABD'li Bakan, ziyareti sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra diğer yetkililerle de bir araya gelecek.

Pentagon Sözcüsü John Kirby daha önce yaptığı açıklamada, Austin'in İsrail'deki görüşmede iki ülke arasında ortak öncelikler üzerine yakın istişareler ve ABD'nin bölgede İsrail'in askeri üstünlüğüne olan bağlılığının ele alınacağını belirtmişti.

Yetkililer, görüşmelerin ABD'nin İsrail'e silah tedariki konusundaki müzakereleri de kapsayacağını dile getirdi.

Biden döneminin ilk üst düzey ziyareti

Söz konusu ziyaret, Biden yönetimi sırasında ABD'den İsrail'e gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olma özelliği taşıyor.

Biden yönetimi, İran'la nükleer müzakerelere yeniden dönmenin yollarına bakarken, Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerinin uzun vadede bomba yapma kabiliyetine evrileceği gerekçesiyle Washington bu tutumu eleştiriyor.

Ayrıca İsrail, İran'ın diplomasi yoluyla durdurulamayacağı iddiasında bulunuyor.

Bu arada Bakan Austin İsrail'in ardından Almanya, İngiltere ve Belçika'yı ziyaret ederek yetkililerle görüşecek.

Austin'in programında Brüksel'deki NATO genel merkezini ziyaret de bulunuyor.

Kaynak: Euronews