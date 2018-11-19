ABD-Taliban anlaşmasında hedef seçimler

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, barış görüşmeleri çerçevesinde Katar'da Taliban ile gerçekleştirdiği 3 günlük görüşmelerin ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de barış görüşmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Afganistan'da 20 Nisan 2019'da yapılacak yerel seçimlere kadar barış konusunda anlaşmayı umut ediyoruz. Bütün ilgili taraflarla ve tüm Afganlı gruplarla görüşüyorum. Uzlaşma ve barış için fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanan Zalmay Halilzad, Afganistan hükümetinin barış istediğine vurgu yaptı.

Halilzad, "Taliban da savaşarak başarılı olabileceğini düşünmüyor. Taliban da sorunların siyasi ve barışçıl yollarla çözülmesini istiyor." diye konuştu.

Taliban'ın Katar'daki ofisinde yapılan görüşmeye, Taliban'ın Herat vilayetinin eski yöneticisi Hayrullah Hayırha ile eski Taliban ordu yetkilisi Muhammed Fazlı'nın katıldığı bildirildi.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da 2013'ün Haziran ayında yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

AA

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 01:55