ABD Temsilcisi Khalilzad: Afganistan barışı için acelemiz var

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Uzlaşma Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Khalilzad'ın Pakistan, Afganistan, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a 2 ila 20 Aralık tarihleri arasında beraberindeki heyetle kurumlararası ziyarette bulunacak.

02 Aralık Pazar günü yapılan açıklamada, Khalilzad'ın Afgan hükümet yetkilileri ve diğer ilgili taraflarla Afganistan'da kapsayıcı bir barış sürecini desteklemek ve kolaylaştırmak için Afgan halkını milletinin kaderini belirlemeye teşvik etmesiyle bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Temsilci Khalilzad, Cumhurbaşkanı Ghani, İcra Kurulu Başkanı Abdullah ve diğer Afgan paydaşlarıyla, Taliban'ı Afgan hükümeti ve diğer Afganlarla müzakere masasına getirme çabalarını yakından koordine etmek için iletişim halinde olacak" dedi.

Özel Temsilci Khalilzad, Kasım ayında bölgeye yaptığı son gezisinde sivil toplum ve barış çabalarında aktif olan kadın ve erkeklerle, medya mensuplarıyla ve diğer hükümet ve hükümet dışı yetkililerle bir araya gelmişti.

Açıklamada Afganistan için sürdürülebilir bir barış yaratılmasında tüm Afganların söz sahibi olması gerektiğini vurgulandı.

“Afgan trajedisini sona erdirmek için acele ediyoruz”

Khalilzad, ABD'nin PBS haber ajansına verdiği röportajda, “Afgan trajedisini sona erdirmek için acele ediyoruz. Taliban da dahil olmak üzere savaş gruplarının savaşı kazanamayacaklarını söylediklerini ve Afgan hükümetinin siyasi bir çözüm istediklerini söylediğine inanıyoruz. Politik bir çözüm istediğimizi söylüyoruz. Afganistan'da bulunan uluslararası güçlere önderlik ediyoruz ki, bu bir fırsat olacak ” dedi.

Khalilzad, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Taliban ile bir anlaşma olması durumunda iyi olacağını söyledi.

Zalmay Khalilzad Kimdir?

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 22 Mart 1951'de Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde doğdu.

Henüz 30’larındayken Afgan siyasetinde etkin isimlerden biri olan Zalmay Halilzad, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde eğitim görmüş, Chicago Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. Daha sonra akademik kariyer yapmış ve Ronald Reagan ile George H. W. Bush'un başkanlıkları döneminde dışişleri ve savunma bakanlıklarında görev üstlenmiştir.

1984’te Amerikan Dışişleri’ne giren Zalmay Halilzad, ABD'nin 2001 yılında Afganistan’a savaş açmasından 2 yıl sonra Kâbil Büyükelçisi oldu. ABD'nin 2003’te Irak’ı işgalindan 2 yıl sonra ise Bağdat Büyükelçisi oldu. 2007-2009 yıllarında ise Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olmuştur.

Bir elçinin çok ötesinde olduğunu bilinen Zalmay Halilzad, Baba Bush’tan beri Neo-Con çevrelerin vazgeçilmez isimlerindendi. Oğul Bush zamanında da ABD’nin Irak ve Afganistan politikalarının mimarlarından biri oldu. Kimine göre Büyük Ortadoğu Projesi’nin altında onun da fikirleri yatıyor.

Eşi Cheryl Benard CIA'in yan kuruluşu RAND Corporation'da sosyolojik makaleler yazmaktadır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net