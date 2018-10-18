ABD vatandaşları rehin alındı, Putin açıkladı

Rus lider Viladimir Putin Fırat'ın güneyinde ABD vatandaşlarının sivillerce rehin alındığını söyledi.

Putin, “Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var" dedi.

Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma doğrultusunda İdlib'le ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorusunu yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapılacak şeylerin kolay olmadığını, tüm sorumlulukların henüz yerine getirilmediğini, ancak Türkiye'nin konu üzerinde çalıştığını ve gerekenleri yaptığını gördüklerini söyledi.

Putin, “DEAŞ, Fırat boyunca ABD kontrolündeki bölgede varlığını artırdı. Teröristler toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam ettiler" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 16:16