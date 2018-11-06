ABD ve Kuzey Kore nükleer görüşmeler için masaya oturuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol ile 8 Kasım'da New York'ta Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephan Biegun'un da eşlik edeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Pompeo ve Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusu da dahil olmak üzere, Singapur zirvesinin nihai ve anlaşılmış dört aşamasının ilerleme aşamalarını görüşecek."

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un haziranda Singapur’da buluştuğu zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Kaynak: AA