ABD'ye Tayvan Boğazı tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, basına yaptığı açıklamada, ABD donanmasına ait 2 savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı’ndan geçişine tepki göstererek, Tayvan'ın taraflar arasındaki ilişkilerde "en önemli ve en hassas konu" olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili endişelerini Washington yönetimine bildirdiklerini ifade eden Geng, "Tayvan meselesi, Çin'in toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını ilgilendiriyor. Bu, Çin-ABD ilişkilerinde en önemli ve hassas konu." dedi.

Çin Savunma Bakanlığı da ABD savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini yakından takip ettiklerini kaydetti.

ABD'ye ait iki savaş gemisi temmuz ve ekim ayında da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Kaynak: AA